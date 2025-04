WHO-Länder einigen sich auf Pandemievertrag

Genf: Die WHO-Staaten haben sich auf ein Abkommen geeinigt, um sich künftig besser auf Pandemien vorbereiten zu können. Fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie verständigten sich zahlreiche Länder erstmals auf einen gemeinsamen Vertrag. Verabschiedet werden soll dieser beim Jahrestreffen im Mai. Damit werden künftig klare Regeln in den Bereichen Prävention, Vorsorge und Reaktion geschaffen. So ist geplant, künftig leichter Forschungsinformationen auszutauschen, um Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. WHO-Chef Tedros betonte, die Länder der Welt hätten damit Geschichte geschrieben und für mehr Sicherheit in der Welt gesorgt. Die Weltgesundheitsorganisation kann aber auch künftig keine Lockdowns oder Reisebeschränkungen anordnen.

