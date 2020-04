WHO kritisiert Zahlungsstopp der USA

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat zu Solidarität im Kampf gegen das Corona-Virus aufgerufen. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, er bedauere die Entscheidung von US-Präsident Trump, die Beitragszahlungen an die WHO zu stoppen. Wörtlich fügte er hinzu: "Wenn wir uns spalten lassen, wird das Virus diese Risse ausnutzen". Die Organisation will nun prüfen, welche Bereiche von den Zahlungsausfällen betroffen sind und wie mögliche Finanzierungslücken geschlossen werden können. Wie hoch die jährlichen Zahlungen der USA genau sind, sagte der WHO-Chef trotz entsprechender Nachfrage nicht. Trump hatte die Weltgesundheitsorganisation für die Vielzahl der Corona-Toten mitverantwortlich gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 19:00 Uhr