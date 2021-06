WHO hält hohe Corona-Impfquote für nötig

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hält eine hohe Impfquote für nötig, um den erneuten Ausbruch einer Coronavirus-Variante zu verhindern. Der Notfallchef der WHO, Ryan, sagte, dazu brauche man einen Anteil von mindestens 80 Prozent. Aktuell hat Großbritannien es mit einem Anstieg von Corona-Fällen zu tun, die mit der sogenannten Delta-Variante in Verbindung gebracht werden. Diese war zuerst in Indien aufgetaucht und verbreitet sich nun in mehr als 60 Ländern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 01:00 Uhr