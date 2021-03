WHO geht von Covid Übertragung über Tier auf Mensch aus

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundsheitsorganisation geht davon aus, dass das Coronavirus durch ein Wirtstier auf den Menschen übertragen wurde. Das zeigt der Bericht der Expertenmission aus Wuhan in China, den die WHO heute Vormittag vorgelegt hat. Darin heisst es, dass der Erreger sehr wahrscheinlich von der Fledermaus auf ein anderes Tier und von diesem schließlich auf den Menschen übergegangen ist. Die These, wonach das Virus aus einem Labor entwichen sei, bezeichneten die Experten hingegen als extrem unwahrscheinlich. Diese Vermutung zum Ursprung der Pandemie war unter anderem von EX-US-Präsident Donald Trump geäußert worden. Im Januar hatte ein Expertenteam mehrere Wochen nach dem Ursprung der Pandemie gesucht. Dazu reiste es nach Wuhan, wo Ende 2019 die ersten Corona-Infektionen bei Menschen auftraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 12:00 Uhr