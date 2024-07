WHO fordert vor Münchner Welt-Aids-Konferenz zu entschlossenem Handeln auf

München: Vor der internationalen Aids-Konferenz hat die Weltgesundheitsorganisation zu einem entschlossenen Kampf gegen HIV und damit verbundene Stigmata in Europa aufgerufen. Insgesamt sei dort die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle gestiegen, sagte WHO-Regionaldirektor Kluge der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings ist das Epidemie-Geschehen sehr ungleich verteilt. Während in einigen Ländern die Übertragung von HIV fast vollständig gestoppt sei, blieben die Sterberaten in anderen Staaten weiterhin hoch. Insgesamt zählen zur WHO-Region Europa 50 Länder, dort leben etwa drei Millionen Menschen mit HIV. Kluge hofft darauf, dass die Welt-Aids-Konferenz in München ab dem Montag das Thema wieder stärker ins Bewusstsein rückt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 10:00 Uhr