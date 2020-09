WHO fordert von Deutschland schärfere Maßnahmen gegen das Rauchen

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation fordert von der Bundesregierung ein schärferes Vorgehen gegen das Rauchen. Die neuen Maßnahmen gegen Tabakwerbung könnten noch weiter gehen, sagt der WHO-Direktor für Gesundheitsförderung Krech. Es sei bedauerlich, dass das Werbeverbot nur für Filme gelte, die für unter 18-Jährige zugelassen sind. Andere Länder hätten Werbung für Tabakprodukte komplett in Kinos untersagt. Zudem fehle ein Verbot für Werbung rund um Verkaufsstellen wie Kioske oder Tankstellen, so der WHO-Direktor. In Deutschland rauchen nach dem Bundesdrogenbericht vom vergangenen Jahr etwa 27 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 12:15 Uhr