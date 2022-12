WHO fordert mehr Corona-Daten von China

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Angesichts der rasant gestiegenen Corona-Infektionszahlen in China hat die Weltgesundheitsorganisation die Regierung in Peking zu mehr Transparenz aufgefordert. Man brauche detailliertere und schnellere Lageberichte zum Infektionsgeschehen in der Volksrepublik, hieß es bei einem Treffen von Vertretern der WHO und Chinas. Wichtig seien insbesondere Daten zu Virus-Varianten, Patienten auf Intensivstationen, Todesfällen und Impfraten. Es gehe darum, die Lage genau zu überwachen, um gegebenenfalls effektive Maßnahmen ergreifen zu können, teilte die WHO mit. - Anfang Dezember hatte China überraschend seine umstrittene Null-Covid-Politik beendet. Seither hat sich laut inoffiziellen Schätzungen rund ein Fünftel der Bevölkerung mit Corona angesteckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 09:00 Uhr