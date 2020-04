WHO-Europa ruft dazu auf, sich auf zweite Corona-Welle vorzubereiten

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Die WHO-Europa sieht aktuell zwei Entwicklungstendenzen beim Corona-Virus. Während man in Westeuropa einen Rückgang verzeichne, gebe es in Osteuropa eine exponentielle Steigerung. Das sagte der Direktor der Weltgesundheitsorganisation für Europa, Kluge, im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er rief dazu auf, die Gesundheitssysteme auf eine mögliche zweite Erkrankungswelle vorzubereiten. Die Menschen müssten akzeptieren, dass sie noch länger mit den durch Corona bedingten Einschränkungen leben müssten. In der Diskussion über die Lockerungen in der Corona-Krise hat sich der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hinter Kanzlerin Merkel gestellt. Die Beschränkungen in Deutschland seien zu früh gelockert worden, da habe Merkel recht, sagte der SPD-Politiker im BR. Er befürchte dadurch einen möglichen Rückfall. Lauterbach wörtlich: "Wir nehmen die Lockerungen zu locker".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 10:00 Uhr