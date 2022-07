WHO erklärt Affenpocken-Ausbruch zur internationalen Notlage

Das Wetter in Bayern: Nachts aufklarend, Tiefstwerte 12 bis 18 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart es von Norden her auf. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 12 Grad. Morgen wieder viel Sonne bei 29 bis 36 Grad. Die Aussichten: Am Montag keine wesentliche Änderung. Ab Dienstag in Nordbayern weiterhin recht freundlich, im Süden wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei nur noch 21 bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2022 19:45 Uhr