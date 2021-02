WHO empfiehlt Einsatz von AstraZeneca-Vakzin bei Erwachsenen

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation unterstützt den Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca bei Erwachsenen aller Altersgruppen. Das berichtet der "Daily Telegraph". Außerdem befürworte die WHO die Strategie, wonach die zweite Impfung bis zu zwölf Wochen verschoben werden könne. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission die Anwendung der Arznei bei 18- bis 64-Jährigen empfohlen. In Großbritannien werden auch ältere Menschen mit dem Mittel geimpft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 01:00 Uhr