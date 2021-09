WHO empfiehlt deutlich strengere Grenzwerte bei Schadstoffen

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist dafür, die Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft deutlich strenger zu fassen. Die Richtwerte der Europäischen Union, die auch in Deutschland gelten, sind demnach immer noch deutlich über dem, was die WHO für vertretbar hält. Schlechte Luft schade den Menschen viel mehr als lange angenommen, heißt es. Besonders die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid sind laut WHO noch deutlich zu hoch. Und selbst die wurden in München und fünf anderen deutschen Städte im Corona-Jahr mit vergleichsweise wenig Verkehrsbelastung noch überschritten. Jedes Jahr sterben nach WHO-Schätzungen weltweit sieben Millionen Menschen frühzeitig infolge von Luftverschmutzung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 16:00 Uhr