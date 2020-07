WHO dämpft Erwartung auf Ausrottung des Corona-Virus

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Eine baldige Ausrottung des Corona-Virus ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation nicht in Sicht. Nothilfekoordinator Ryan sagte in Genf, man müsse lernen, mit dem Virus zu leben und in eine gewisse Normailtät zurückzukehren. Er rief die Länder weltweit auf, alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen einzusetzen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 04:00 Uhr