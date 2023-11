WHO-Chef warnt vor verheerender Lage im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erneut vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen gewarnt. Generaldirektor Tedros teilte auf der Online-Plattform "X" mit, man habe Kontakt zu Mitarbeitern der größten Klinik in der Region, dem Al-Schifa-Krankenhaus, herstellen können. Die Lage sei verheerend und brandgefährlich. Der ständige Beschuss und die Bombardements im Gazastreifen hätten die ohnehin schon kritischen Umstände noch verschlimmert. So sei die Zahl der Todesfälle unter Patienten erheblich gestiegen, betonte Tedros. Die Klinik funktioniere als Krankenhaus nicht mehr. Israels Ministerpräsident Netanjahu hat derweil Fortschritte bei den Verhandlungen über die Befreiung der Hamas-Geiseln angedeutet. Ein entsprechendes Abkommen, bei dem zumindest ein Teil der verschleppten Menschen freikommen könnte, sei möglich, sagte er im US-Fernsehen. Genauere Angaben machte Netanjahu aber nicht. Nach wie vor werden mehr als 200 Personen von der radikal-islamischen Hamas festgehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 23:30 Uhr