WHO-Chef fordert: Trotz Impfstoff nicht nachlässig werden

Bund und Länder vertagen weitreichende Corona-Maßnahmen

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat an die Bürger appelliert, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Die Menschen sollten komplett auf private Feiern verzichten. Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein. Außerdem empfahl Merkel, bei Erkältungssymptomen, mehrere Tage zuhause zu bleiben. Ärzte müssten gegebenenfalls feststellen, ob ein Corona-Test notwendig ist oder nicht. Zudem rief Merkel dazu auf, den öffentlichen Nahverkehr zu meiden, sowie auf Reisen und auch auf unnötige Tagesausflüge zu verzichten. Am wichtigsten sei es, Schulen und Kitas offen zu halten. Eine Entscheidung für ein längerfristiges Konzept, das auch über den Jahreswechsel gilt, soll am 25. November präsentiert werden. Der bayerische Ministerpräsident Söder ergänzte, Deutschland habe den mildesten Lockdown in Europa. Niemand dürfe glauben, Ende November werde alles wieder so wie früher sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 20:00 Uhr