WHO-Chef besorgt über Entwicklung von Corona-Fällen in Afrika

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, ist besorgt über den jüngsten Anstieg von Corona-Fällen in Afrika. Seinen Angaben nach hat sich die Zahl der Infektionen in der vergangenen Woche verdoppelt, die der Todesfälle hat um 60 Prozent zugenommen. Wegen fehlender Tests vermutet Tedros eine hohe Dunkelziffer. Auch die UN-Wirtschaftskommission für Afrika geht davon aus, dass sich die Situation auf dem Kontinent dramatisch entwickeln könnte - und rechnet mit bis zu 300.000 Corona-Toten in Afrika.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 01:00 Uhr