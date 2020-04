WHO bekommt keinen US-Beitrag mehr

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Weltgesundheitsorganisation bekommt bis auf weiteres keine Zahlungen mehr aus den USA. Präsident Trump wirft ihr vor, falsche Informationen zu den Übertragungswegen und der Gefährlichkeit des Coronavirus verbreitet zu haben. Außerdem hätten WHO-Experten die Situation an Ort und Stelle untersuchen sollen, so Trump weiter. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte den Zahlungsstopp der USA. In der Pandemie müsse die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten. Auch Bundesaußenminister Maas schloss sich dem Apell an. Schuldzuweisungen würden nicht helfen, kritisierte Maas auf Twitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 12:00 Uhr