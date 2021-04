WHO beklagt ungerechte Impfstoffverteilung

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert ein - so wörtlich - schockierendes Ungleichgewicht bei der weltweiten Verteilung der Impfstoffe gegen das Coronavirus. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, mehr als 87 Prozent der bislang verabreichten Dosen entfielen auf wohlhabendere Länder. Nach seinen Worten hat in reichen Ländern im Schnitt jeder vierte mindestens eine Impfung bekommen, in Ländern mit niedrigerem Einkommen im Schnitt einer von 500 Menschen. - Die WHO teilte außerdem mit, dass sie aktuell keine Empfehlung für sogenannte Kreuzimpfungen gegen das Virus aussprechen wird. Wie eine Sprecherin sagte, liegen noch keine ausreichenden Daten über Risiken vor, wenn nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca bei der Zweitimpfung ein anderes Mittel gespritzt wird. In einigen Ländern, wie in Deutschland, ist die Impfung mit Astrazeneca bei Menschen unter 60 Jahre gestoppt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 18:00 Uhr