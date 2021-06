WHO begrüßt mögliche G7-Lieferung von Impfdosen an arme Länder

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat die Zusage über einer Milliarde Covid-19-Impfdosen der G7-Staaten an arme Länder begrüßt. WHO-Sprecherin Harris sagte, eine derartige Aktion wäre sehr ermutigend. Entwicklungshilfe-Organisationen wie Oxfam reicht das nicht. Sie verlangen auch, dass der Patentschutz aufgehoben wird. - In Cornwall in England beginnt heute Nachmittag das Treffen der G7.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 14:00 Uhr