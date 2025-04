WHO befürchtet Rückschritt im Kampf gegen Malaria

Kürzungen internationaler Hilfsgelder gefährden Kampf gegen Malaria: Die Fortschritte in vielen betroffenen Ländern könnten zunichtegemacht werden, warnte die WHO in Genf. Es ginge um Millionen Menschenleben, die gefährdet sind. Die Hälfte der 64 befragten WHO-Länderbüros in Malaria-Gebieten haben Beeinträchtigungen gemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2025 21:30 Uhr