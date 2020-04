WHO attestiert vielen Staaten schlechte Pandemie-Vorbereitung

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Viele Staaten sind nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation schlecht auf Pandemien vorbereitet. Das geht aus einem Positionspapier für eine Videokonferenz der G20-Gesundheitsminister hervor, aus dem das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zitiert. Darin heißt es, nur ein Drittel der Länder könne den Ausbruch einer Seuche entdecken und darauf reagieren. Es mangele an gut ausgebildeten Mitarbeitern in den Gesundheitssystemen. Außerdem fehlten robuste Lieferketten und die Logistik, um dringend benötigte medizinische Ausrüstung zu beschaffen. Die WHO fordert dem Bericht zufolge auch eine entschlossene Reaktion der Welt auf die Pandemie. Es müsse ein globaler Vorrat an medizinischer Ausrüstung angeschafft, die Forschung an Krankheitserregern intensiviert und eine mobile globale Gesundheitstruppe geschaffen werden, die kurzfristig an Seuchenherde in aller Welt geschickt werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 18:00 Uhr