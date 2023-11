WHO arbeitet an Plan zur Rettung der verbliebenen Patienten im Shifa-Krankenhaus

Gaza-Stadt: Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet nach eigenen Angaben an einem Plan, die letzten verbliebenen Patienten aus dem Shifa-Krankenhaus in Gaza zu retten. Wie WHO-Chef Tedros auf X mitteilte, hätten Mitarbeiter die Klinik gestern besucht und sei auf eine desolate Versorgungslage gestoßen. Im Eingangsbereich habe das Team ein Massengrab vorgefunden, in dem mehr als 80 Menschen begraben sein sollen. Tedros forderte eine sofortige Feuerpause. Einen Bericht der "Washington Post", wonach sich die Hamas, Israel und die USA auf eine solche Feuerpause verständigt hätten, wies das Weiße Haus zurück. Man arbeite aber hart an einer Einigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 05:00 Uhr