WG-Zimmer sind in München und Frankfurt besonders teuer

München: In München und Frankfurt müssen Studierende am meisten Geld fürs Wohnen ausgeben. Die Funke Zeitungen berichten, dass WG-Zimmer in diesen Städten besonders teuer sind - in München werden freie Zimmer derzeit durchschnittlich für 760 Euro angeboten. Die Daten dazu wurden von einem Wohnungs-Vermittlungs-Portal und einem auf Immobilien spezialisierten Institut erhoben. Im bundesweiten Schnitt kostet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft 479 Euro. Das Deutsche Studierendenwerk sieht darin einen neue Form der sozialen Auslese: Die Wahl der Hochschule hänge mehr und mehr davon ab, wo man sich die Miete leisten kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2024 09:45 Uhr