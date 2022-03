WFP warnt vor Hunger in Mariuopol

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Das World Food Program, WFP, schlägt Alarm angesichts der Lage in Mariupol. Ein Sprecher sagte in Genf, in der umkämpften ukrainischen Stadt gingen "die letzten Reserven an Essen und Wasser" zu Ende. Der Medikamenten-Mangel könne verheerende Konsequenzen haben, mahnte eine andere UN-Organisation, das Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Hilfskonvois könnten die Stadt immer noch nicht erreichen, auch zögerten Lastwagen-Fahrer sich ans Steuer zu setzen - aus Angst, beschossen zu werden. Das Welternährungsprogramm sagt auch dramatische Folgen des Kriegs für die Versorgungslage in arabischen Ländern voraus, wo das Getreide knapp werden dürfte. So bezieht der Libanon nach UN-Angaben 60 Prozent seines Weizens aus der Ukraine, Tunesien 42 Prozent und der Jemen, das ärmste Land der arabischen Halbinsel, 22 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 16:00 Uhr