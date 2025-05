Wettgrillen in Viechtach sorgt für Streit mit Veganern

Viechtach: Ein Schweine-Wettgrillen in der niederbayerischen Kleinstadt sorgt für einen Streit zwischen Fleischessern und Veganern. Der dürfte heute seinen Höhepunkt finden. Die Tierschutzorganisation Peta hat vor dem Start eine Protestaktion angekündigt und will einen Attrappen-Hund grillen. Sie verurteilt das Wettgrillen als "mittelalterlich". Durch den Streit wurde das Wettgrillen bundesweit so bekannt, dass nun deutlich mehr Gruppen angemeldet sind. Auch die Zahl der Gästeanfragen hat sich vervielfacht. Das Grillfest beginnt am Vormittag mit einem Weißwurstessen, auch Ministerpräsident Söder hat angekündigt vorbeizukommen.

