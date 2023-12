Wetterdienst warnt vor Überschwemmungen in Teilen Deutschlands

Berlin: Angesichts anhaltender Regenfälle bleibt die Hochwassergefahr in Teilen Deutschlands hoch. So etwa in Thüringen, dort ist der kleine Ort Windehausen von Wasser eingeschlossen und soll nun evakuiert werden, teilte Thüringens Ministerpräsident Ramelow über die Internetplattform X mit. In Hamburg soll die Elbe laut Prognose voraussichtlich heute Nachmittag die Sturmflut-Schwelle von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen, wie das zuständige Bundesamt mitteilte. Die Behörde warnte auch vor Sturmfluten im Wesergebiet sowie an der niedersächsischen Nordseeküste. In Bayern hat sich die Hochwasserlage etwas entspannt. In den meisten Gegenden seien die Pegelstände gleichbleibend oder rückläufig, teilte die Polizei mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 15:00 Uhr