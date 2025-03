Wetterdienst warnt vor steigender Waldbrandgefahr in Bayern

Weil es zuletzt so wenig geregnet hat, herrscht in vielen Teilen Bayerns Trockenheit: Der Deutsche Wetterdienst warnt nun speziell in Nordbayern vor einer Waldbrandgefahr. Für mehrere Messstationen ist zweithöchste Warnstufe herausgegeben worden, unter anderem in Kahl am Main in Unterfranken und am Flughafen Nürnberg. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass in den kommenden Tagen auch im Süden Bayerns die Gefahr von Waldbränden steigt.

