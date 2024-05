Wetterdienst warnt vor neuem Starkregen im Katastrophengebiet

Saarbrücken: Nach den Überschwemmungen der vergangenen Tage im Saarland und in Rheinland-Pfalz warnt der Deutsche Wetterdienst vor neuen heftigen Regenfällen, möglicherweise auch in den bereits betroffenen Regionen. Unwetterartige Mengen von mehr als 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter seien aber wenig wahrscheinlich, heißt es. Allerdings werde der größte Teil des Regens innerhalb von sechs bis zwölf Stunden fallen. Dann sei auch wieder mit steigenden Pegelständen der Flüsse zu rechnen. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten in den Überschwemmungsgebieten. In Saarbrücken war gestern Abend eine Frau gestorben, die bei einem Rettungseinsatz am Freitag schwere Verletzungen erlitten hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 12:00 Uhr