Wetterdienst warnt vor Glatteis, Präsenzunterricht entfällt vielerorts

München: Wegen der Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis fällt in Bayern an vielen Schulen der Präsenzunterricht aus - von Würzburg bis zum Berchtesgadener Land. Das hat das bayerische Kultusministerium mitgeteilt. Laut Deutschem Wetterdienst werden ab morgen früh ganz oder teilweise die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen betroffen sein. Erwartet werden erhebliche Einschränkungen im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr. In bestimmten Regionen können durch den gefrierenden Regen große Eislasten entstehen, die auch zu Schäden an Strommasten und Gebäuden führen könnten. In der Mitte Deutschlands sind massive Schneefälle zu erwarten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 20:15 Uhr