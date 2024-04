Wetterdienst registriert den wärmsten März in Deutschland

Offenbach: Nach dem wärmsten Februar in Deutschland hat auch der März einen Temperaturrekord gebracht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes betrug die Durchschnittstemperatur siebeneinhalb Grad. Das sind fast drei Grad mehr im Vergleich zur Durchschnittstemperatur der vergangenen 25 Jahre. Am Sonnenschein lag es aber nicht. Der DWD zählte 120 Stunden. Im Vergleichszeitraum waren es etwas mehr. Aber es regnete im vergangenen Monat deutlich zu wenig. Laut DWD waren es rund 46 Liter pro Quadratmeter, etwa 80 Prozent weniger als in den letzten 25 Jahren. Besonders trocken war es in den östlichen Mittelgebirgen und in Vorpommern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 13:45 Uhr