Wetterdienst misst in Kitzungen bislang höchste Temperatur des Jahres

Kitzingen: Der Deutsche Wetterdienst hat heute die bislang höchste Temperatur des Jahres gemessen. Am Nachmittag habe das Thermometer in der unterfränkischen Stadt Kitzingen 35,5 Grad angezeigt, hieß es. Dabei handele es sich aber nur um einen vorläufigen Wert. In den nächsten Tagen wird wieder kühleres Wetter erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 22:00 Uhr