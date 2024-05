Wetterdienst meldet wärmstes Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn

Offenbach: Der zu Ende gehende Frühling ist hierzulande der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst bekannt gab, lag der neue Temperaturrekord für ein Frühjahr bei 10,8 Grad. Das sind rund zwei Prozent mehr als in der Vergleichsperiode 1991 bis 2020. Der Klimawandel lasse sich nicht mehr ausblenden, so der Wetterdienst. Hinzu kamen regional Extremniederschläge. Die sorgten Mitte des Monats im Saarland und in Rheinland-Pfalz für ein verheerendes Hochwasser. Dagegen blieb es in Teilen Ostdeutschlands vergleichsweise trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 14:00 Uhr