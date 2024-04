Wetterdienst meldet Temperaturrekorde in Bayern und bundesweit

München: Der Deutsche Wetterdienst hat in Bayern Rekordtemperaturen für Anfang April gemessen. Nach vorläufigen Daten wurden etwa in Regensburg und in Burgheim im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 27,6 Grad erreicht. Eine so hohe Temperatur wurde im ersten Drittel des April noch nie registriert, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. In München erreichten die Werte 26 Grad, was für die Landeshauptstadt ebenfalls ein Rekord ist. Bundesweit die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen für Anfang April wurde in Ohlsbach in Baden-Württemberg mit 30,1 Grad verzeichnet. Das sind zwei Zehntel mehr, als der Wetterdienst am Nachmittag auf Grundlage vorläufiger Zahlen gemeldet hatte. Verantwortlich für die hohen Temperaturen sind ein Hoch und ein Sturmtief. Diese pumpen laut Meteorologen subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 22:00 Uhr