Wetterdienst meldet für September neuen Temperaturrekord

Offenbach: Der September war deutschlandweit so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 140 Jahren. Laut Deutschem Wetterdienst DWD lag die Durchschnittstemperatur bei über 17 Grad und damit um drei bis vier Grad über dem langjährigen Mittel für diesen Monat. In Bayern wurde es mit durchschnittlich 16,8 Grad zwar nicht ganz so heiß, aber auch dieser Wert bedeutet einen neuen Rekord für den Freistaat. DWD-Bereichsleiter Fuchs sprach von einem weiteren Beleg dafür, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 15:00 Uhr