Wetter: zunehmend freundlich, Höchstwerte bis plus 1 Grad

Benefiz-Aktion Sternstunden erzielt zweitbestes Ergebnis

Nürnberg: Am Sternstunden-Tag, der Benefiz-Aktion mit dem Bayerischen Rundfunk, sind bislang Spenden in Höhe von 11 Millionen 609-tausend 54 Euro gesammelt worden. Das ist mehr als vergangenes Jahr und das zweitbeste Ergebnis überhaupt. Der Erlös kommt heuer vor allem Kindern in der Ukraine zugute. BR-Mitarbeitende und Prominente nahmen den ganzen Tag über Spenden am Telefon entgegen. Das BR-Fernsehen sendete am Abend die große Sternstunden-Gala aus der Frankenhalle in Nürnberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 00:00 Uhr