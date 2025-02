Wetter: Zunächst Wolken, im Tagesverlauf freundlicher

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt und regnerisch, am Nachmittag freundlicher. Höchstwerte zwischen 7 und 15 Grad. In der Nacht meist klar bei Werten um den Gefrierpunkt. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern häufig Sonne, Am Sonntag, teils Wolken, teils freundliche Abschnitte. Temperaturen zwischen 6 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 06:00 Uhr