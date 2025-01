Wetter: wolkig, aber trocken bei 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: am Abend wolkig, aber trocken. Höchsttemperaturen 1 bis 6 Grad. Tiefstwerte in der Nacht: minus 2 bis minus 6 Grad. Am Wochenende nach Nebel oft sonnig. Ab Montag kühler bei minus 1 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 21:00 Uhr