Wetter: Wolken, Sonne und vereinzelt Schnee - bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit etwas Sonne, dabei recht windig, vereinzelt Schnee. Am westlichen Alpenrand warnt der Deutsche Wetterdienst weiterhin vor starkem Schneefall und -verwehungen. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht von Nordwesten her gebietsweise Schnee, ähnliche Temperaturen wie tagsüber. Morgen im Osten letzte Schneeschauer, sonst trocken und im Süden recht sonnig. Am Sonntag und Montag vielerorts freundlich, an den Alpen viel Sonne und überall deutlich milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 06:00 Uhr