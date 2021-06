Wetter: Wolken, Sonne und Gewitter, bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und immer wieder länger sonnig. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. Später gebietsweise Regen, teils auch heftige Gewitter. Der Wetterdienst warnt aktuell vor heftigem Starkregen in Teilen des Fichtelgebirges. In der Nacht anfangs im Süden noch Regen. Morgen wenig Wetteränderung. Am Freitag nur noch im Süden Schauer oder Gewitter. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt und weitgehend trocken. Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 11:00 Uhr