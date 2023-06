Meldungsarchiv - 27.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Der Tag wird wolkig mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern in den fränkischen Mittelgebirgen und Alpen. In Böen lebhafter Wind. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen ähnliches Wetter, am Donnerstag überwiegend sonnig, am Freitag dann auch wieder Schauer bei Höchtswerten bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2023 06:00 Uhr