Wetter: Wolken, etwas Sonne und Schnee- oder Regenschauer minus 1 bis plus 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, nur wenig Sonne und von Nordwesten her Schnee. In tieferen Lagen auch Schneeregen oder Regenschauer. Weiter lebhafter Wind bei minus 1 bis plus 6 Grad. Kommende Nacht erneut Schneefall - besonders an den Alpen. Tiefstswerte um minus 1 Grad. Vorsicht Straßenglätte. Die Aussichten: In den kommenden Tagen kaum Änderung bei minus eins bis plus 6 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 07:15 Uhr