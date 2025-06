Wetter: Wenig Sonne, Schauer und Gewitter, 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, ab und zu Sonne, örtlich Regen und von Westen zum Teil kräftige Gewitter. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht 16 bis 12 Grad. Die neue Woche beginnt wechselhaft, am Abend zieht sich der Regen an die Alpen zurück. Es bleibt unbeständig bei 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 10:00 Uhr