Wetter: Wechselnd bewölkt bei 13 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt, besonders im Norden und Osten vereinzelt Regen. In der Nacht wechselnd bewölkt, im Osten noch anfangs etwas Regen möglich; örtlich Nebel. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Morgen teils freundlich, teils wolkig; im Allgäu und am Bodensee überwiegend sonnig; von Franken bis nach Niederbayern Regen. Ab Dienstag oft sonnig. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 17:00 Uhr