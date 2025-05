Wetter: wechselhaft, nachts örtlich Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst etwas Regen, später im Norden aufklarend und örtlich Nebel; Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, örtlich teils Schauer und Gewitter, Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 18:45 Uhr