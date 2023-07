Meldungsarchiv - 25.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und gewittrigen Regenfällen. Vor allem im Süden lebhafter Wind. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. Morgen ähnlich, am Donnerstag in Alpennähe freundlicher. Am Freitag meist sonnig bei 24 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 06:00 Uhr