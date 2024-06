Wetter wechselhaft, 19 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig teils bewölkt, örtlich Schauer und zum Teil heftige Gewitter. Höchstwerte 19 bis 30 Grad. Auch in der Nacht Schauer oder Gewitter bei Werten zwischen 15 und 11 Grad. Morgen bleibt es unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und örtlichen Gewittern. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne, vor allem in Alpennähe Regen. 18 bis 26 Grad. Die neue Woche beginnt freundlich und trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2024 14:45 Uhr