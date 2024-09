Wetter: Viel Sonne bei Werten bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nachmittags und abends in Schwaben und am Alpenrand lokale Gewitter. Zunehmend windig. Höchsttemperaturen zwischen 26 und 32 Grad. In der Nacht Abkühlung auf bis zu 16 Grad. Morgen teils Sonne, teils Wolken. Am Wochenende überwiegend sonnig, Sonntagnachmittag und -abend kann es von Westen her Gewitter geben. Höchstwerte bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 10:45 Uhr