Wetter: Viel Sonne bei Werten bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel überwiegend sonnig. Nur im Allgäu und am Bodensee ab dem Nachmittag Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 23 und 32 Grad. In der Nacht meist klar, vereinzelt Regen. Tiefstwerte um 16 Grad. Am Freitag Sonne und Wolken, am Wochenende überwiegend freundlich, am Sonntagnachmittag sind dann einzelne Schauer und Gewitter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 06:00 Uhr