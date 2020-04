Wetter: Viel Sonne, an den Alpen Schauer oder Gewitter

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 16 bis 21 Grad. Lediglich an den Alpen Wolken und später auch Schauer möglich. Kommende Nacht an den Alpen noch Schauer, sonst klar; Abkühlung auf bis zu 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wieder viel Sonne. Am Dienstag erst freundlich, dann Schauer und Gewitter. Am Mittwoch Sonne und Wolken und nur ganz vereinzelt Regen. Höchstwerte in den kommenden Tagen 16 bis 24 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 10:00 Uhr