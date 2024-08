Wetter: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 25 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute gibts viel Sonne, am Nachmittag und Abend sind vor allem an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte bis 32 Grad. In der Nacht kühlt es bis auf 16 Grad ab. Bis zum Dienstag bleibt es sonnig und sommerlich warm. Vereinzelt kann es Schauer und Gewitter geben. Höchstwerte zwischen 25 und 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 10:00 Uhr