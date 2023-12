Wetter: Trüb und zunehmend regnerisch, Höchstwerte 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb, in der zweiten Tageshälfte teils länger anhaltender Regen. Tageshöchstwerte zwischen 5 und 11 Grad. In der Nacht weiterer Regen und Abkühlung auf 6 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Weiterhin regnerisch, ab Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze bis ins höhere Flachland. In den Nächten Abkühlung auf -1 bis +6 Grad; Höchstwerte morgen 6 bis 10, in den folgenden Tagen 0 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 06:00 Uhr